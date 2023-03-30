На дорогах Тюменской области устанавливают дорожные знаки по правилам нацпроекта Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Подготовка к ремонту объектов нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» идет в Тюменской области. Как сообщили в Главном управлении строительства региона, кроме поставок щебня и битума, ведется большая работа по изготовлению информационных знаков. Правила нацпроекта диктуют, что знаки должны находиться на желтом фоне и должны быть установлены на каждом объекте. Макет знака, на котором обязательно указывают полный адрес объекта и контакты ответственного лица, согласовывают кураторы из федерального центра.

По словам администратора национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Тюменской области Андрея Чистякова, увидев такой знак, автомобилисты и пешеходы сразу могут понять, какие работы проводятся на объекте.

– Мы рассчитываем и на обратную связь. Люди могут позвонить исполнителю, чтобы высказать замечания или поблагодарить за качественную работу. Такая форма общественного контроля только приветствуется, – отметил Андрей Чистяков.

Знаки изготовят в апреле 2023 года, перед тем как начнутся дорожные работы. По правилам, сроки выполнения ремонта прописаны в условиях контракта. Все планы нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» выполнят до середины октября 2023 года.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в этом году в Тюменской области благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 140 участков протяжённостью 202 км и два моста. В 2022 году в регионе отремонтировали около 600 километров дорог, причем половина из них – это дороги в муниципалитетах.