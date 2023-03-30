Фото: эфир программы "Беременна в 45" телеканала "Ю".

Жительница Тюмени Светлана стала участницей нового реалити-шоу «Беременна в 45». Программу выпускает федеральный телеканал «Ю». Организаторы шоу планировали сделать своеобразный антипод популярного реалити-шоу «Беременна в 16». Однако на еще одного ребенка решаются уже женщины старше 40 лет. Примечательно, что на момент рождения у мам есть работа, семья и даже, бывает, старшие дети.

Ребенок в жизнь женщин приходит внезапно и заставляет нервничать. Во время программы врачи и организаторы подробно рассказывают о репродуктивном здоровье женщин и матерей, дают рекомендации и показывают на примерах. В новом выпуске реалити-шоу участница из Тюмени рассказывает о многодетной семье, которая решилась на еще одного ребенка.

Женщина сидит дома и занимается домашними делами. Ее супруг Вадим работает и обеспечивает всю семью. Тюменцы были не готовы к пятому ребенку, потому что положение семьи и так пошатнулось. Некоторое время на программе Светлана думает об аборте, но все-таки решается на продолжение беременности. Все родственники оказались против этой новости. Даже старшие дети не поддержали маму. В середине программы семья едва не находится на грани развода.

К счастью, роды жительницы Тюмени прошли благополучно.

Напомним, жители Тюменской области не первый раз участвуют в эфирах федеральных телеканалов.