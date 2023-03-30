Дефицит кадров в УМВД по Тюменской области превысил 300 человек

Дефицит специалистов в правоохранительных органах был несколько меньше в 2021 году. Фото: Татьяна Коркина

В УМВД России по Тюменской области зафиксирован острый дефицит специалистов. На сегодняшний день в системе правоохранительных органов не хватает около 300 сотрудников. Такое заявление сделал руководитель городского УМВД Андрей Кабанов на заседании гордумы в четверг, 30 марта 2023 года.

– Штатная численность управления по городу Тюмени составляет 2114 аттестованных сотрудников. Некомплект по состоянию на отчетный период – 361 единица. Сейчас наибольший дефицит отмечается в патрульно-постовой службе, там остаются вакантными 99 должностей, и в подразделениях уголовного розыска, – заявил начальник УМВД России по городу Тюмени Андрей Кабанов.

Напомним, дефицит специалистов в правоохранительных органах был несколько меньше в 2021 году. В предыдущем году в системе МВД по Тюменской области не хватало 152 сотрудника.