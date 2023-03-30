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НовостиОбщество30 марта 2023 5:04

Суд приговорил к 400 часам обязательных работ виновных в осквернении и повреждении мемориала в Тюмени на Валерии Гнаровской

23 января 2023 года парни, находясь в сквере Победы, повредили памятник в виде звезды
Серафима Краснова
23 января 2023 года парни, находясь в сквере Победы на улице Валерии Гнаровской, повредили памятник в виде звезды.

23 января 2023 года парни, находясь в сквере Победы на улице Валерии Гнаровской, повредили памятник в виде звезды.

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Ленинский районный суд в Тюмени вынес приговор молодым парням, которые повредили объект, посвященный Дням воинской славы России. Владимир Екимов и Михаил Суфиянов на заседании признали вину полность.

По версии следствия, 23 января 2023 года парни, находясь в сквере Победы на улице Валерии Гнаровской, повредили памятник в виде звезды, посвященный бывшим узникам фашистских концлагерей. Жители Тюмени причинили материальный ущерб на сумму около 60 тысяч рублей.

– При назначении наказания суд учел удовлетворительные характеристики. Молодые люди ранее не привлекались к уголовной ответственности, полностью признали вину, искренне раскаялись в содеянном, приняли исчерпывающие меры к заглаживанию причиненного ущерба, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы по Тюменской области.

Молодым людям суд назначил наказание в виде 400 часов обязательных работ.