На Тюменскую область 30 марта движется похолодание до -18 градусов

Следующее потепление в регионе ожидается к выходным. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

На Тюменскую область движется мощный антициклон с похолоданием до -18 градусов. Столбики термометров упадут в регионе ночью в четверг, 30 марта 2023 года. Дневная температура воздуха в Тюмени ожидается в пределах -6…+4 градусов.

– Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с, температура ночью -13...-18 градусов, при натекании облачности -7...-12, днем -1...-6 градусов, в крайних западных районах -1...+4, – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отметим, следующее потепление в регионе ожидается к выходным. В воскресенье, 2 апреля 2023 года, столбики термометров поднимутся до +12 градусов.