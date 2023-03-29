К Пасхе тюменские предприятия испекут свыше 36 тонн куличей по 200 рублей за полкило

Средняя стоимость кулича в 2023 году в Тюмени и области составит 200 рублей за полкило. Фото: Виктория Гаврик

Через три недели в Тюмени и во всей России начнется главный православный праздник – Пасха. Предприятия региона готовятся к предстоящему мероприятию. Битяновский хлебокомбинат приготовит в 2023 году куличи. В текущем году специалисты испекут более 16 тонн пасхального хлеба, пишет «АиФ–Тюмень».

– Мы планируем доставить нашу продукцию в известные сетевые магазины в канун праздника. Также в этом году хотим порадовать горожан и настоящей пасхой. Она будет изготовлена из натурального творога, – уточнили в компании.

Средняя стоимость кулича в 2023 году в Тюмени и области составит 200 рублей за полкило. На других хлебокомбинатах региона планируют изготовить по 20 тонн пасхального хлеба.