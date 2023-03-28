В тюменской «инфекционке» активно пользуются биохимическим анализатором нового поколения Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Биохимический анализатор нового поколения, представляющий собой универсальную систему, специализирующуюся на биохимическом анализе разных биожидкостей, активно используется в областной «инфекционке» с 2022 года. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, аппарат обеспечивает точность и надежность получаемых результатов, в нем имеется внутренняя система контроля качества. Если система отклоняется от заданных стандартов, прибор подает характерный сигнал. Тогда работа продолжается в автономном режиме или тест перезапускается.

По словам врача клинико-лабораторной диагностики инфекционной больницы Татьяны Васильевой, на этом аппарате специалисты выполняют абсолютно все биохимические исследования. Все действия анализатора автоматизированы, управление осуществляется через внешний компьютер с понятным интерфейсом.

- У нового анализатора высокая производительность – 480 фотометрических тестов в час, одновременно он анализирует от 100 до 250 образцов в день. Это позволяет быстро реагировать на запросы врачей больницы, в сокращенные сроки проводить необходимые для диагностики и лечения пациентов тесты, - рассказала Татьяна Васильева.

За год в лаборатории больницы проводится более 150 тысяч биохимических исследований, однако в 2022 году врачи провели более 205 тысяч биохимических тестов. Этот аппарат – один из ключевых приборов в работе лаборатории, с помощью которого определяются параметры крови, мочи и других биоматериалов.

По словам главврача ОИКБ Марата Баширова, современное диагностическое оборудование значительно повысило оснащенность лаборатории.

Благодаря новому биохимическому анализатору расширился спектр медицинских исследований нашей больницы, увеличились пропускная способность лаборатории и точность результатов исследований, - отметил он.

Напомним, оснащение больниц и поликлиник новым оборудованием - одна из основных задач в части реализации Национального проекта «Здравоохранение» и его региональной составляющей по модернизации первичного звена.