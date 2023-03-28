В Тюменской области назвали победителей IV Всероссийского фестиваля детско-юношеских театров «Малая сцена» Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Театральный класс-студия «Подмастерья» (г. Набережные Челны) выиграл гран-при IV Всероссийского фестиваля детско-юношеских театров «Малая сцена», который завершился в Тюмени. Ребята представили монолог в лицах «Комната Рофла», где школьник берет видеоинтервью у прадеда о событиях Великой Отечественной войны, а тот делится своими воспоминаниями.

По словам актрисы класс-студии «Подмастерье» Эмилии Шаеховой, в победу она верила.

- Когда ты об этом мечтаешь, когда ты приезжаешь сюда не первый год, чтобы взять реванш, и когда ты берешь не первое место, а гран-при — эмоции просто вырываются наружу, - говорит актриса.

Первое место получила работа театрального коллектива «Наш Театр» из села Казанское Тюменской области под названием «КоньOk». Спектакль-шутка по мотивам сказки в стихах «Конек-Горбунок» Петра Ершова очень понравилась членам жюри, а победа в фестивале сельского театра случилась впервые в истории «Малой сцены».

Как рассказали актеры из села Казанского, первый опыт участия в «Малой сцене» оказался очень успешным. После выступления в душе ребят слились ликование и гордость за то, что они смогли пробудить в зрителе разные эмоции.

- Скорее всего, жюри оценило нашу искренность — на сцене проживали свои роли по-настоящему, - говорят ребята.

Второе место – у документального спектакля-исследования детских игр «PLAY» театральной школы «Дети.Театр» при театре Шардам (Краснодар). Третье – у спектакля «Сказка о мечте» мастерской театра современного искусства «Этти Дети», (Красноярск).

Организаторами выступили молодежный театр «УЮТ» и театральный центр «РяДом». Фестиваль проводится при поддержке департамента культуры Тюменской области и Фонда культурных инициатив.