Глава МЧС передал Тюменской области 42 единицы спецтехники для тушения пожаров Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков передал тюменским пожарным 42 единицы специализированной техники. Торжественная церемония вручения ключей с участием губернатора Тюменской области Александра Моора прошла сегодня, 28 марта 2023, на Центральной площади.

Среди спецтехники: пассажирский автобус, катер, легковой автомобиль, бортовой автомобиль «Урал», 36 пожарных автоцистерн тяжелого класса, 1 пожарная автолестница с высотой подъема до 30 метров, специальная пожарная экспертно-криминалистическая лаборатория на базе микроавтобуса. Эта автотехника поступит на дежурство в пожарно-спасательные отряды во все муниципалитеты области.

По словам главы МЧС, эффективная борьба с пожарами и ЧС невозможна без оснащения подразделений современными образцами вооружения и спецтехники.

- Этому вопросу министерство уделяет особое внимание. Новая техника повысит оперативность реагирования на любые происшествия и внесет вклад в обеспечение безопасности населения региона, - отметил Александр Куренков.

В свою очередь, глава Тюменской области Александр Моор отметил, что новая техника прибыла в регион перед наступлением паводка и пожароопасного сезона. По его словам, правительство Тюменской области также купило дополнительную технику для борьбы с природными пожарами, в т.ч. беспилотники, которые очень хорошо зарекомендовали себя как средство оперативного обнаружения возгораний.

- Безусловно, это хорошая поддержка и усиление группировки сил и средств в Тюменской области, - заявил губернатор.