Западно-Сибирский НОЦ доказывает актуальность взаимодействия между регионами тюменской «матрешки» Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Актуальность взаимодействия между Тюменской областью, Югрой и Ямалом доказывает Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня за 3,5 года работы. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании Наблюдательного совета ЗапСибНОЦ, подчеркнув, что многие его показатели «существенно выше запланированных».

По словам гендиректора Агентства развития научно-образовательных проектов Дениса Неустроева, в 2022 году для внедрения в производство передали более 160 конкурентоспособных технологий и образцов высокотехнологичной продукции.

- Объем исследовательских работ, завершившихся изготовлением и испытаниями опытных образцов, превысил один миллиард рублей. Получено 32 патента на изобретения, - отметил Неустроев.

Так, эксперты считают достижениями мирового уровня цифровизацию системы бесштанговой добычи нефти и улучшенную технологию выращивания посадочного материала осетровых рыб на предприятиях Тюменской области.

Кроме того, в рамках образовательного направления ЗапСибНОЦ внедрили международную магистерскую программы «Углеродное регулирование в условиях изменения климата», 3D-симулятор для обучения операторов беспилотных авиационных систем на предприятиях лесного хозяйства, запустили интегрированную программу магистратуры и аспирантуры по математической биологии и биоинформатике.

По мнению Александра Моора, внедрение передовых научных разработок в реальное производство – одна из важнейших зада научно-образовательных центров мирового уровня, созданных в России по инициативе президента РФ Владимира Путина.