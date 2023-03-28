Жителям Тюмени рассказали, куда полететь на майские праздники в 2023 году

Из Тюмени в 2023 году открыли прямые рейсы в Дагестан. Фото: Татьяна Коркина

Тюменцы стали активно бронировать туры на майские праздники. Некоторые жители приступили к выбору подходящего направления отдыха еще месяц назад. Тюменцы на майские праздники предпочитают ездить на отдых в Сочи, Абхазию и Шри-Ланку. Так, последний вылет на остров запланирован на 30 апреля 2023 года, пишет «Мегатюмень».

Кроме того, из Тюмени в 2023 году открыли прямые рейсы в Дагестан. На сегодняшний день забронировать тур в этот регион на майские праздники можно за 60 тысяч рублей на двоих. Другая новинка весеннего сезона – Стамбул. Средняя стоимость полета в эту страну составляет около 70 тысяч рублей на пару.

Отметим, бронирование туров в Турцию стартуют 30 марта 2023 года. Сейчас стоимость билетов за границу растет. В среднем путевки в Египет, ОАЭ и Турцию можно купить за 100 тысяч рублей.