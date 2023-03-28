В Омутинском районе мужчина изнасиловал девушку и отправился в СИЗО до 25 мая

На судебном заседании обвиняемый просил отправить его под домашний арест. Фото: Татьяна Коркина

Омутинский районный суд отправил за решетку мужчину, которого подозревают в изнасиловании. На судебном заседании обвиняемый просил отправить его под домашний арест на время суда.

– В судебном заседании потерпевшая просила суд избрать меру пресечения только в виде заключения под стражу, поскольку после совершенного преступления, она боится за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье ее престарелой матери, которая является свидетелем по делу, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Изучив материалы дела, суд отправил Андрея за решетку до 25 мая 2023 года. Решение суда в законную силу пока не вступило.