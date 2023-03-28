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НовостиПроисшествия28 марта 2023 10:31

В Омутинском районе мужчина изнасиловал девушку и отправился в СИЗО до 25 мая

На судебном заседании обвиняемый просил отправить его под домашний арест
Серафима Краснова
На судебном заседании обвиняемый просил отправить его под домашний арест.

На судебном заседании обвиняемый просил отправить его под домашний арест.

Фото: Татьяна Коркина

Омутинский районный суд отправил за решетку мужчину, которого подозревают в изнасиловании. На судебном заседании обвиняемый просил отправить его под домашний арест на время суда.

– В судебном заседании потерпевшая просила суд избрать меру пресечения только в виде заключения под стражу, поскольку после совершенного преступления, она боится за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье ее престарелой матери, которая является свидетелем по делу, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Изучив материалы дела, суд отправил Андрея за решетку до 25 мая 2023 года. Решение суда в законную силу пока не вступило.