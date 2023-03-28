В Тюмени с 1 по 30 апреля из-за ремонта перекроют участок дороги на улице Ленина

Автомобилистов в Тюмени просят обращать внимание на дорожные знаки и планировать свой маршрут заранее. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени из-за ремонтных работ на весь месяц закроют улицу Ленина. Транспортным средствам будет запрещено передвигаться от здания музея «Городская дума» до Перекопской, рассказали в пресс-службе администрации Тюмени.

Ограничения вводятся с 1 по 30 апреля 2023 года.

– На время производства работ будет организовано двухстороннее движение по улице Республики на участке от здания № 2/2 до пересечения с улицей Перекопской, – уточнили в пресс-службе городской мэрии.

Добавим, автомобилистов в Тюмени просят обращать внимание на дорожные знаки и планировать свой маршрут заранее. Автолюбителям предлагают объезжать перекрытый участок дороги по улице Республики.