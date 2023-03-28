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НовостиПроисшествия28 марта 2023 9:43

В Тюмени недалеко от ТЭЦ-2 на магистрали Боровский – Богандинский произошла массовая авария с участием 6 машин

Предварительная причина ДТП – нарушение правил дистанции
Серафима Краснова
6 автомобилей столкнулись сегодня на автодороге Тюмень-Боровский-Богандинский.

6 автомобилей столкнулись сегодня на автодороге Тюмень-Боровский-Богандинский.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени на магистрали Тюмень – Боровский – Богандинский недалеко от улицы Теплотехников произошла массовая авария сразу из шести автомобилей. Во вторник, 28 марта, ДТП перекрыло дорогу на окраине города.

Предварительная причина ДТП - нарушение правил дистанции.

Предварительная причина ДТП - нарушение правил дистанции.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

– 6 автомобилей столкнулись сегодня на автодороге Тюмень – Боровский – Богандинский в районе пересечения с улицей Теплотехников. Предварительная причина ДТП – нарушение правил дистанции. Обстоятельства выясняются, – говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции по Тюменской области.

В аварии пострадали два человека.

В аварии пострадали два человека.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В аварии пострадали два человека, – мужчины 1982 и 1984 года рождения. Им оказана медицинская помощь