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НовостиОбщество28 марта 2023 8:31

В Тюменской области власти на реставрацию памятников культуры потратят 335 млн рублей

Некоторые работы пройдут за счет частных инвестиций
Серафима Краснова
Некоторые работы пройдут за счет частных инвестиций.

Некоторые работы пройдут за счет частных инвестиций.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области в 2023 году отремонтируют 26 объектов культурного наследия. На реконструкцию зданий власти потратят более 335 миллионов рублей, пишет «АиФ–Тюмень» с ссылкой на комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Интересно, что некоторые работы пройдут за счет частных инвестиций, например реставрация живописи в Спасской церкви и ремонтно-реставрационные работы в доме на улице Осипенко, 25. Противоаварийные работы состоятся в Троицкой церкви села Южно-Плетнево.

Отметим, специалисты комитета запланировалы работы в двух домах культурного наследия Тобольска. Они находятся на улице Семакова, 7 и Семакова, 8.