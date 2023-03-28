В Тюменской области власти на реставрацию памятников культуры потратят 335 млн рублей

Некоторые работы пройдут за счет частных инвестиций. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области в 2023 году отремонтируют 26 объектов культурного наследия. На реконструкцию зданий власти потратят более 335 миллионов рублей, пишет «АиФ–Тюмень» с ссылкой на комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Интересно, что некоторые работы пройдут за счет частных инвестиций, например реставрация живописи в Спасской церкви и ремонтно-реставрационные работы в доме на улице Осипенко, 25. Противоаварийные работы состоятся в Троицкой церкви села Южно-Плетнево.

Отметим, специалисты комитета запланировалы работы в двух домах культурного наследия Тобольска. Они находятся на улице Семакова, 7 и Семакова, 8.