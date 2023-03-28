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НовостиПроисшествия28 марта 2023 8:18

В Тюмени полиция ищет виновных в гибели пони в частном секторе Зареки от удара током

Прохожие попытались оказать помощь пони, но почувствовали ток
Серафима Краснова
Прохожие попытались оказать помощь пони, но почувствовали ток.

Прохожие попытались оказать помощь пони, но почувствовали ток.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сотрудники полиции ищут виновных в смерти пони в частном секторе в районе Зареки. Инцидент произошел в субботу, 25 марта 2023 года. Животное погибло от удара током. Хозяйка пони присматривала за другой лошадью и не смогла оказать квалифицированную помощь парнокопытному.

Прохожие попытались помочь пони, но почувствовали ток. Животное скончалось.

– Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Участковый уже опросил владельца животного. По результатам проверки будут приниматься меры, – уточнили в пресс-службе МВД России по Тюменской области.

Очевидцы заявляли, что в момент трагедии столб сильно искрил. О причинах произошедшего пока неизвестно.