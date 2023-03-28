В Тюмени полиция ищет виновных в гибели пони в частном секторе Зареки от удара током

Прохожие попытались оказать помощь пони, но почувствовали ток. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сотрудники полиции ищут виновных в смерти пони в частном секторе в районе Зареки. Инцидент произошел в субботу, 25 марта 2023 года. Животное погибло от удара током. Хозяйка пони присматривала за другой лошадью и не смогла оказать квалифицированную помощь парнокопытному.

Прохожие попытались помочь пони, но почувствовали ток. Животное скончалось.

– Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Участковый уже опросил владельца животного. По результатам проверки будут приниматься меры, – уточнили в пресс-службе МВД России по Тюменской области.

Очевидцы заявляли, что в момент трагедии столб сильно искрил. О причинах произошедшего пока неизвестно.