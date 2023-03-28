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НовостиПроисшествия28 марта 2023 7:17

В Тюмени суд оставил за решеткой до конца мая участников террористического сообщества

30 августа 2022 года двое тюменцев изготовили в домашних условиях самодельное взрывчатое вещество
Серафима Краснова
30 августа 2022 года двое тюменцев изготовили в домашних условиях самодельное взрывчатое вещество.

30 августа 2022 года двое тюменцев изготовили в домашних условиях самодельное взрывчатое вещество.

Фото: Татьяна Коркина

Центральный районный суд в Тюмени продлил меру пресечения в виде содержания под стражей фигурантам резонансного дела. Романа Паклина и Юрия Незнамова, обвиняемых в участии в террористическом сообществе, оставили под стражей до 29 мая 2023 года.

Кроме того, до лета за решеткой пробудет другой участник дела – Дениз Айдынов, который обвиняется в незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

– 30 августа 2022 года двое тюменцев изготовили в домашних условиях самодельное взрывчатое вещество. Вечером этого же дня они направились в район ТЭЦ-2 в Тюмени с целью поиска подходящего для производства взрыва участка местности в лесных насаждениях, – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Отметим, другие фигуранты дела – Кирилл Брик и Никита Олейник – останутся под стражей до 29-30 мая 2023 года.