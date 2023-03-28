В почве Тюменской области нашли высокую концентрацию опасных химических элементов – свинца и нефтепродуктов

Сумма материального ущерба составила более 5 млн рублей. Фото: Татьяна Коркина

Арбитражный суд Тюменской области обратился в Росприроднадзор с иском к администрации Ялуторовского района о возмещении вреда, причиненного окружающей среде на сумму более 1,5 миллиона и 3,6 миллиона рублей.

В материалах дела указано, что администрации района в целях складирования снежных масс на территории муниципального образования предоставлены в пользование два земельных участка. Согласно результатам проверки, специалисты установили факт размещения на них отходов производства и потребления, что повлекло превышение в почве концентрации опасных веществ. Например, нефтепродуктов и свинца.

– В настоящее время вред, причиненный земельным участкам, в добровольном порядке администрацией района не возмещен, что явилось поводом для обращения Росприроднадзора в суд, – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Итоги судебного разбирательства будут известны в течение пяти рабочих дней.