В Тюмени с 1 апреля автобусный маршрут № 36 расширится на одну остановку

Теперь маршрут общественного транспорта №36 расширится. Фото: Татьяна Коркина

Тюменская мэрия во вторник, 28 марта 2023 года, сообщила об изменении схемы движения автобуса, который следует по популярному маршруту. Маршрут общественного транспорта № 36 с 1 апреля текущего года расширится.

– С 1 апреля 2023 года в схему движения маршрута регулярных перевозок № 36 «Центральный рынок – с/о «Лаванда»» включается в прямом направлении промежуточный остановочный пункт «С/о «Текстильщик»», – уточнили в пресс-службе администрации Тюмени.

Фото: пресс-служба администрации Тюмени.

Новое расписание для пассажиров автобуса доступно в мобильном приложении «Тюменский транспорт», а также по номеру справочной службы.