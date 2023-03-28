Четырехполосную дорогу на улице Республиканец в Тюмени построят к 1 сентября 2023 года

Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Строительство дорог вблизи улицы Республиканец началось в Тюмени. С 23 марта 2023 года от дома № 34 по улице Эрвье до Газовиков ограничено движение транспорта.

– Дорога, что существует, была обустроена застройщиком как временная – на период возведения жилых домов. На сегодняшний день микрорайон построен, и территория между жилыми комплексами «Европейский» и «Европейский берег» нуждается в качественных подъездных путях, – заявил председатель департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Михаил Нурдинов.

Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Документация на строительство была оформлена в 2022 году. Специалисты построят дорогу протяженностью более 1,2 километра. В перспективе жители микрорайонов смогут передвигаться по четырехполосной проезжей части.

Сейчас подрядчик приступил к прокладке ливневой канализации. Основной комплекс работ будет готов до 1 сентября 2023 года.