В Тюмени лекарства подорожали в среднем на 1,6%

Овощи в Тюмени выросли в стоимости на 19,5%, колбаса – на 4%. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени в 2023 году подорожали медикаменты, овощи и фрукты. Некоторые продукты питания в регионе, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, подешевели. Динамику цен представили в Тюменьстате.

– На конец февраля 2023 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в Тюменской области увеличились в среднем на 0,2% (по России – на 1,3%). Цены на продовольственные товары повысились на 1,6% (2,1%), на непродовольственные товары понизились на 1,8% (по России повысились на 0,1%), тарифы на услуги населению выросли на 0,8% (по России – на 1,7%), – сообщили статистики.

Овощи в Тюмени выросли в стоимости на 19,5%, колбаса – на 4%, рыба и морепродукты – на 2,5%. Упали в цене макароны, крупы и сахар. Среди непродовольственных товаров фиксируется рост стоимости медикаментов, в среднем на 1,6%. Также подорожали трикотажные изделия на 12,2%, одежда и белье. Обувь в Тюменской области выросла в цене на 2,6%.