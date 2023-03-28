В Ишимском районе похоронили десантника Игоря Трофимова, награжденного орденом Мужества

Десантник и стрелок посмертно награжден Орденом «Мужества». Фото: Татьяна Коркина

В понедельник, 27 марта 2023 года, в Ишимском районе похоронили рядового Игоря Трофимова, который скончался в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе администрации района.

Военнослужащий родился в 1991 году, окончил Карасульскую школу, где он часто принимал участие в акциях и конкурсах патриотического направления. Позже мужчина ушел в армию, проходил службу в президентских войсках.

– По зову Родины Игорь Владимирович отправился на ее защиту, мужественно принимал участие в боевых задачах. Погиб 10 марта 2023 года, отдав свой воинский долг, – говорится в сообщении пресс-службы администрации Ишимского района.

Десантник и стрелок посмертно награжден орденом Мужества. Торжественные похороны бойца прошли 27 марта 2023 года.