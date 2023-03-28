Северным районам Тюменской области 28 марта пообещали дождь и порывы ветра до 14 метров в секунду

Уже завтра, 29 марта, в Тюмени и области начнет стремительно холодать. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени во вторник, 28 марта 2023 года, температура воздуха составит +10...+15 градусов. Местами порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду.

– Облачно с прояснениями, в южных районах преимущественно без осадков, в северных районах небольшие осадки (преимущественно дождь), ветер юго-западный, 6 – 11 м/с, днём порывы до 14 м/с, температура ночью +1…+6, днём +10…+15, – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отметим, уже завтра, 29 марта, в Тюмени и области начнет стремительно холодать. Столбики термометров опустятся до +7 градусов. Ночью ожидается 0 градусов.