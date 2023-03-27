Активная фаза ледохода в Тюменской области начнется в апреле

На формирование «большой воды» реки Ишим станет влиять объем весеннего половодья в Сергеевское водохранилище Казахстана. Фото: Виктория Гаврик

С приходом ранней весны лед в границах Тюмени начал активно таять и, как следствие, ледовый покров на Туре и других реках города скоро вскроется. Примечательно, что это произойдет раньше, чем в предыдущие годы – в апреле.

В Обь-Иртышском УГМС по Тюменской области рассказали, что ледоход вот-вот начнется.

- По территории Ямала-Ненецкого автономного округа и на отдельных участках водосбора бассейнов рек Ишим, Вагай, Казым, Северная Сосьва сумма осадков близка к норме. Превышение осадков относительно нормы отмечалось только на одном из участков бассейна реки Ишим у с.Ильинка. Предзимняя влагозарядка метрового слоя почвы на большей части территории юга Тюменской области была обычной; в бассейнах рек Ишим, Вагай, Тобол - больше ·нормы, - уточнили синоптики.

Кроме того, на формирование «большой воды» реки Ишим станет влиять объем весеннего половодья в Сергеевское водохранилище Казахстана, пишет "АиФ Тюмень".