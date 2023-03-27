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НовостиПолитика27 марта 2023 12:53

С 27 марта в Тюменской области началась проверка готовности всех систем к пожароопасному сезону

Позже результаты проверок будут рассмотрены на специальных совещаниях в аппарате полпреда президента РФ
Серафима Краснова
Фото: полпред президента РФ по УрФО

Фото: полпред президента РФ по УрФО

Полпред президента России по Уральскому федеральному округу Владимир Якушев утвердил сводные планы пожаротушения к пожароопасному сезону. Кроме того, утверждены маршруты наземного и авиационного патрулирования, заключены контракты найма воздушных судов для авиамониторинга.

Полпред предположил, что губернаторы регионов должны учесть опыт прошлых лет.

– Совместно с представителями регионов УрФО проанализировали ситуацию и постарались отладить взаимодействие между всеми ответственными службами. Безусловно, необходимо быть готовым к любому развитию событий, даже к самым негативным сценариям, – заявил полномочный представитель президента в УрФО.

С 27 марта 2023 года в Тюменской области началась проверка готовности к пожароопасному сезону. Позже результаты проверок будут рассмотрены на специальных совещаниях в аппарате полпреда президента РФ в УрФО.