С 27 марта в Тюменской области началась проверка готовности всех систем к пожароопасному сезону

Фото: полпред президента РФ по УрФО

Полпред президента России по Уральскому федеральному округу Владимир Якушев утвердил сводные планы пожаротушения к пожароопасному сезону. Кроме того, утверждены маршруты наземного и авиационного патрулирования, заключены контракты найма воздушных судов для авиамониторинга.

Полпред предположил, что губернаторы регионов должны учесть опыт прошлых лет.

– Совместно с представителями регионов УрФО проанализировали ситуацию и постарались отладить взаимодействие между всеми ответственными службами. Безусловно, необходимо быть готовым к любому развитию событий, даже к самым негативным сценариям, – заявил полномочный представитель президента в УрФО.

С 27 марта 2023 года в Тюменской области началась проверка готовности к пожароопасному сезону. Позже результаты проверок будут рассмотрены на специальных совещаниях в аппарате полпреда президента РФ в УрФО.