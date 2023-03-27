На Тюмень 30 марта преждевременно обрушится мощнейшая магнитная буря

Специалисты института магнитную бурю 30 марта трактуют уровнем 7.66 по 9-баллльной шкале. Фото: Татьяна Коркина

Ранним утром 30 марта 2023 года на Землю обрушится мощнейшая магнитная буря, рассказали в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН. Указывается, что последствия геоударов ощутят в том числе в Тюменской области.

Специалисты института магнитную бурю 30 марта трактуют уровнем 7,66 по 9-баллльной шкале. Отметим, что подобных геомагнитных изменений не фиксировалось уже несколько месяцев. Обычно мощность бури была в несколько раз меньше.

– Буря произошла в отсутствие крупных вспышек на Солнце и вызвана исключительно редким для событий такой силы фактором – попаданием Земли в поток быстрого солнечного ветра, – рассказывают в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

По данным ведомства, вероятность магнитной бури 30 марта 2023 года составляет около 70%.