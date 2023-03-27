Жительницу Урала приговорили к 3 годам условно за попытку контрабанды капсул для похудения из Казахстана

Фото: Таможенная служба Тюменской области

За контрабанду капсул для похудения жительница Урала получила 3 года условно. Детали инцидента озвучили в пресс-службе таможенной службы. Девушка заказала 2 304 капсулы с сильнодействующим веществом из Казахстана.

– При вскрытии международного отправления оперативники обнаружили 5 упаковок с наименованием «Королевский Билайт» и 19 упаковок «Билайт Королевский B-litе» по 96 капсул каждая. Эксперты установили содержание в составе сильнодействующего вещества сибутрамин массой не менее 781,13 грамма, – рассказали в тюменской таможенной службе.

По данным ведомства, часто таблетки для похудения покупают через интернет в Республике Казахстан и Киргизии, а также в Китае. Силовики рекомендуют тюменцам обращаться за консультацией в таможенную службу, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.