В Тюменской области мужчина незаконно хранил дома в прикроватном шкафу боеприпасы

15 сентября 2017 года мужчина незаконно купил у приятеля четыре металлические банки. Фото: Татьяна Коркина

Сладковский районный суд вынес приговор в отношении 53-летнего Владимира Бабакова, который у себя дома хранил боеприпасы к огнестрельному оружию. По версии суда, 15 сентября 2017 года мужчина незаконно купил у приятеля четыре металлические банки, в которых содержались метательные взрывчатые вещества промышленного приготовления. А именно дымный и бездымный порох.

Обвиняемый хранил боеприпасы в селе Лопазное, в шкафу частного дома до момента изъятия сотрудниками полиции.

– Владимир, не являясь законным владельцем оружия и не имея разрешения на его хранение, незаконно кустарным способом изготовил не менее 24 патронов и сложил их к уже имеющимся у него 10 снаряженным патронам, которые хранил в шкафу в спальне своего жилища, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Правоохранители выяснили, что мужчина по месту жительства характеризуется удовлетворительно, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался. Изучив материалы дела, суд назначил Бабакову 4 года условно.