В Тюменской области продолжается реконструкция Метелевских водоочистных сооружений. Фото: ТюменьВодоканал

В Тюменской области продолжается реконструкция Метелевских водоочистных сооружений, чтобы обеспечить население чистой питьевой водой. Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, работы ведет «Тюмень Водоканал» в рамках проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

Метелевские водоочистные сооружения – это ключевой объект водоснабжения города Тюмени. Во время реконструкции специалисты уже внедрили автоматизированную установку подачи химических реагентов, установили новую запорную арматуру и модернизировали систему обеззараживания очистных сооружений. В планах в 2023 году – достроить и запустить в эксплуатацию первую очередь смесителей и отстойников на водоочистных сооружениях. Полностью реконструкцию Метелевских водоочистных сооружений планируется завершить в 2024 году.

Также в Тюмени планируется реконструировать 7 и 8 участок водозаградительной дамбы, которая расположена в Ленинском административном округе в районе улиц Дамбовская, Судостроителей и Домостроителей. На эти цели из областного бюджета городу выделили деньги. Сейчас специалисты реконструируют 7-й участок дамбы протяженностью 1,2 километра, который проходит вдоль западного берега озера Оброчное. Работы планируется завершить до 1 декабря 2023 года.

Напомним, в 2022 году построили водопровод от микрорайона Менделеево города Тобольска до деревни Башкова и деревни Ломаева Тобольского муниципального района в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Общая протяженность сетей составила около 3,5 км.