В Тюменской области назвали лучшие команды по работе с молодежью среди муниципальных образований Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области на совещании с муниципальными образованиями подвели итоги мониторинга реализации молодежной политики за 2022 год. Победителями стали команды из Тобольска (в категории «количество молодежи свыше 10 000 человек»), Исетского района (в категории «количество молодежи от 5 000 до 10 000 человек») и Юргинского района (в категории «количество молодежи менее 5 000 человек»).

Мониторинг эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образованиях Тюменской области формируется по 36 показателям на основе двух частей: чек-листов по реализации молодежной политики в регионе и участию в проектах и программах Росмолодежи и партнерских организаций. Исследование организует департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике с 2021 года.

Лидеров рейтинга определили в трёх категориях. В направлении «Количество молодежи свыше 10 000 человек» первым стал Тобольск (54 балла), на втором месте — Тюменский район (53,5 баллов), на третьем — Заводоуковский ГО (46 баллов). В категории «Количество молодежи от 5 000 до 10 000 человек» на первом месте — Исетский район (48 баллов), вторые — Голышмановский ГО (41 балл) и третьи — Тобольский район (39 баллов). В направлении «Количество молодежи ниже 5 000 человек» первое место у команды Юргинского района (40 баллов), второе — Бердюжского района (39 баллов) и третье — у Аромашевского района (36 баллов).

— Проведение мониторинга реализации молодежной политики — это хороший инструмент, чтобы в целом взглянуть на то, как развивается отрасль в регионе, оценить и поблагодарить за работу коллег из муниципалитетов. Также исследование позволяет выровнять информационное поле, показывает, каким направлениям стоит уделить внимание, что использовать как успешный опыт другим, — поделился Владислав Татаринцев, начальник управления молодежной политики и общественных проектов Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политики Тюменской области.

За эффективную работу в реализации молодежной политики лидеров рейтинга наградили поездкой в молодежную столицу России 2023 года — Нижний Новгород. Сотрудники молодежной политики обменяются опытом с коллегами, поучаствуют в сопровождении проектов и посетят стратегические сессии.

Также на совещании подвели итоги мониторинга — озвучили рекомендации и изменения, которые будут внесены в исследование в этом году.