Сотни тобольских студентов шили костюмы и разбирали песни в «Школе студенческой весны»

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Более сотни учащихся из университетов и колледжей Тобольска приняли участие в «Школе студенческой весны». Студенты показали более 46 музыкальных, театральных и танцевальных номеров, модных показов. Перед этим они посетили мастер-классы от экспертов и репетиции, где дорабатывали номера вместе с кураторами. На занятиях они прорабатывали технику речи, учились правильно ходить, шили костюмы, отрабатывали движения и разбирали песни.

Экспертами «Школы студенческой весны» стали победители Областной и Российской студвесны. Так, сценарист и радиоведущий Дмитрий Баранов рассказал студентам о такте юмористического материала, о динамике, об идеях выступления и о многом другом. А певица, педагог по эстрадному вокалу Валерия Высоцкая открыла секрет, как победить на фестивале.

Как сообщает «Мегатюмень», гала-концерт Студвесны пройдет 1 апреля в ДК «Синтез». Там объявят лучших студентов, которые попробуют силы на 28-й Областной студвесне.