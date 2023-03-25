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НовостиОбщество25 марта 2023 12:57

В Тобольске откроется фабрика по производству натурального шоколада

Она разместится на Базарной площади
Марина Прохорова
Фото: Максим Афанасьев, соцсети

Фото: Максим Афанасьев, соцсети

В Тобольске откроется фабрика по производству натурального шоколада. Данная инициатива принадлежит владелице домашнего цеха по изготовлению сладостей, предпринимателю Дарье Егоровой. Накануне они и глава города Максим Афанасьев обсудили помещение, в котором развернется производство.

- Сегодня детально обсудили помещение для производства, музея и кофейни. Естественно, оно будет на Базарной площади - в историческом квартале, где мы планируем восстановить атмосферу старины и полного погружения в прошлое, - сказал управленец.

Фото: Максим Афанасьев, соцсети

Фото: Максим Афанасьев, соцсети

Часть ассортимента уже известна: кремлевская коллекция из белого шоколада с хреном, молочного с козульками, темного с монастырским бутербродом из огурцов и меда.

- Сейчас очень ценится качество, то, что сделано своими руками из лучших ингредиентов, - добавил Максим Афанасьев.