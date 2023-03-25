В Тюмени при пожаре в многоэтажке на улице Олимпийская пострадали три человека

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В Тюмени произошел серьезный пожар с пострадавшими. Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, загорелась квартира на восьмом этаже по улице Олимпийская, д. 15«А».

- Сообщение о возгорании поступило 25 марта в 10:17. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела квартира на восьмом этаже, имелась угроза перехода огня на девятый этаж, - прокомментировали в ведомстве.

Не медля ни секунды, спасатели приступили к эвакуации жильцов и тушению пожара. В итоге, благодаря их слаженным и профессиональным действиям, возгорание удалось ликвидировать до того, как пламя перекинулось выше.

Из здания пожарные эвакуировали 12 человек, еще 9 были спасено из зоны воздействия опасных факторов пожара. По предварительным данным, три человека получили травмы.

Всего в тушении участвовали 35 человек и 11 единиц техники. Огонь успел охватить 20 квадратных метров площади квартиры.