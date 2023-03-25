В тюменский пункт приема гуманитарной помощи требуются добровольцы

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменский пункт приема гуманитарной помощи ждет добровольцев. Об этом сообщили информационно центре областного правительства.

Более года тюменские волонтеры ведут активную работу по сбору гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также земляков, участвующих в специальной военной операции. Несложная, но кропотливая работа продолжается в выходные и праздничные дни.

Сейчас волонтеры требуются в пункт приема, расположенный во Дворце творчества и спорта «Пионер» по субботам и воскресеньям с 9:00 до 18:00, но возможна и частичная занятость.

В обязанности входит прием гуманитарной помощи, ведение реестра, сортировка продуктов и вещей и консультирование граждан по телефону. Отработанные часы вносятся в волонтерскую книжку.

Чтобы приступить к работе, необходимо позвонить по телефону 8 (3452) 29-03-01 и пройти небольшой инструктаж.