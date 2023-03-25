Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 марта 2023 9:26

В тюменский пункт приема гуманитарной помощи требуются добровольцы

Он расположен во Дворце творчества и спорта «Пионер»
Марина Прохорова
Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменский пункт приема гуманитарной помощи ждет добровольцев. Об этом сообщили информационно центре областного правительства.

Более года тюменские волонтеры ведут активную работу по сбору гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также земляков, участвующих в специальной военной операции. Несложная, но кропотливая работа продолжается в выходные и праздничные дни.

Сейчас волонтеры требуются в пункт приема, расположенный во Дворце творчества и спорта «Пионер» по субботам и воскресеньям с 9:00 до 18:00, но возможна и частичная занятость.

В обязанности входит прием гуманитарной помощи, ведение реестра, сортировка продуктов и вещей и консультирование граждан по телефону. Отработанные часы вносятся в волонтерскую книжку.

Чтобы приступить к работе, необходимо позвонить по телефону 8 (3452) 29-03-01 и пройти небольшой инструктаж.