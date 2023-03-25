Тюменские агрономы поделились секретом, как правильно выбрать и посадить лук-севок

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Тюменские агрономы поделились секретами того, как правильно выбрать и посадить лук-севок. Они рекомендуют покупать фракцию в марте, когда в магазинах будет большой выбор сортов.

Для посева весной лучше всего выбирать луковицы размером от 1,5 до 2 см - урожай выйдет крупным. А вот самые маленькие луковички, диаметр которых не превышает 1,5 см, отлично подойдет для подзимних посадок.

При весенней посадке фракцию более 2 см рекомендуется сажать на неделю позже мелкой, так как есть вероятность, что растение будет стрелковаться, требовать постоянного и тщательного ухода.

После покупки семенной лук лучше поместить в коробку и просушить возле батареи. Хранить его можно в кладовке или под кроватью при комнатной температуре. Но не надо накрывать лук, так как ему необходимо проветривание.

Кстати, сажать севок рекомендуется, как только почва достаточно прогреется, сообщает «Тюменская линия».