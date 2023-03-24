В Тюмени ограничат движение транспорта на Октябрьской в поселке Боровском до 20 мая

Автомобилистов в Тюмени просят соблюдать правила дорожного движения. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени ограничат движение транспорта на улице Октябрьской в поселке Боровском. На дорожном участке пройдет реконструкция объекта. Ограничения продлятся с 25 марта по 20 мая 2023 года.

- В связи с реконструкцией объекта, расположенного вблизи проезжей части (строительство спортивного комплекса), будет введено временно прекращено движения транспортных средств на участке автомобильной дороги от дома 1 до здания 3А по ул. Октябрьской, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

На дорожном участке пройдет реконструкция объекта. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Автомобилистов в Тюмени просят соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на знаки, планируя свой маршрут с учетом ограничений.