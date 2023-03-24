Строительство event-парка Алебашево в Тюмени в 2023 году временно отложили из-за трудностей с очисткой озера

В бюджете на 2023 год денежные средства на очистку озера не запланированы Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени на время отложили строительство event-парка Алебашево, сообщил автор концепции Александр Андросов. По словам специалиста, в бюджете на 2023 год денежные средства на очистку озера не запланированы, пишет «Мегатюмень».

– Два подрядчика выходили несколько лет назад. Оба не справились. После этого были выделены денежные средства на новый проект. По нему сумма на очистку водоема выросла в 4 раза. Он предполагает очистку в течение 2 – 3 лет, – уточнил Александр Андросов.

Автор концепции предполагает, что если работы начнутся в текущем году, то они все равно завершатся только через два года. Сначала проект пройдет государственную экспертизу, а потом на него выделят средства из бюджета.