При пожаре в бане на улице Янтарная в Тюмени погибли двое 14-летних детей

В момент пожара подростки находились одни, без взрослых. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени следователями возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей в пожаре на улице Янтарной. Детали происшествия озвучили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

По предварительной версии следователей, 21 марта 2023 года в районе 19 часов вечера в бане на улице Янтарной произошло возгорание. В момент пожара 14-летние подростки находились одни, без взрослых. По словам очевидцев, отец одного из детей вернулся домой и нашел ребят в горящей бане в бессознательном состоянии.

- Получив ожоги, он попытался спасти подростков, вытащив их из пожара. Все трое с ожогами были госпитализированы в медицинское учреждение, где, несмотря на усилия врачей, двое детей скончались через непродолжительное время. Мужчине оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь, - уточнили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Сейчас следователи проводят опрос соседей, изучают детали происшествия. Правоохранительные органы завели уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».