На стройке тюменского ЖК вблизи озера Алебашево монтажник упал с четвертого этажа

Работодатель допустил сотрудника до работы без прохождения медосмотра. Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники Гострудинспекции выяснили причину несчастного случая с монтажником на строительной площадке в районе озера Алебашево. Детали происшествия озвучили в пресс-службе ведомства.

– 25 февраля 2023 года в 9:40 произошел несчастный случай с монтажником у индивидуального предпринимателя Клинюшин А. В. в г. Тюмени. Между ИП и ООО «Радиал-ТМ» был заключен договор субподряда на выполнение работ по устройству монолитного железобетонного каркаса на строительном объекте в районе озера Алебашево, – сообщили в пресс-службе Гострудинспекции по Тюменской области.

Мастер провел краткий инструктаж, продлил наряд-допуск, выдал монтажнику чертеж, а потом отправил на пятый этаж строящегося многоквартирного дома. Внезапно доски и струбцины ограждения полетели, а специалист упал на землю. Мужчина получил множественные переломы и травматический шок. Гострудинспекция проанализировала обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что работодатель допустил сотрудника до работы без прохождения медосмотра и не обеспечил контроль за строительными работами.

Специалисты решают вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.