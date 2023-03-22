В Тюмени на 5,5 часа снова задерживается вылет самолета в Сочи

По расписанию воздушное судно должно было вылететь в 7 утра Фото: Татьяна Коркина

Тюменцы снова не могут вылететь в Сочи из-за задержки рейса на 5,5 часа. Авиакомпания Nordwind Airlines, которая осуществляет перелет пассажиров из Тюмени в Сочи и обратно, не смогла вовремя доставить граждан в пункт назначения.

Согласно данным электронного табло, рейс из тюменского аэропорта Рощино задерживается на 5 часов. По расписанию воздушное судно должно было вылететь в среду, 22 марта, в 7 утра. По неизвестным причинам вылет перенесли на 12.35.

Аналогичная ситуация возникала на выходных. Задержки рейсов происходили из-за позднего прибытия самолетов.