В Вагайском районе 19 марта похоронили добровольца Марата Кармушакова, погибшего в СВО

Фото: Виктор Орлов / страница в социальной сети "ВКонтакте"

Накануне, 19 марта 2023 года, в Дубровском сельском поселении деревни Катангуй простились с погибшим в СВО солдатом Маратом Кармушаковым. Он исполнял свой долг в зоне специальной военной операции и отдал свою жизнь, сообщил глава поселения Виктор Орлов на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Молодой человек родился в 1987 году. Ушел в зону СВО добровольцем. Похороны посетили представители местной администрации и другие чиновники.

Виктор Орлов выразил родным и близким погибшего искренние соболезнования.

Добавим, в родном селе Кармушакова проводили со всеми почестями.