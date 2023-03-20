С 17 апреля большегрузам более 6 тонн будет запрещено передвигаться по тюменским дорогам

Тюменских автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени на месяц запретят большегрузам перемещаться по автомобильным дорогам. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. С 17 апреля по 15 мая вводится временное ограничение движения транспортных средств при осевой нагрузке на любую из осей более 6 тонн по дорогам местного значения.

Тюменских автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, уточнили в администрации.

Добавим, мэрия представила перечень автомобильных дорог общего пользования в Тюмени, на которых вводятся ограничения движения.