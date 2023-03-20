Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 марта 2023 6:48

С 17 апреля большегрузам более 6 тонн будет запрещено передвигаться по тюменским дорогам

В Тюмени автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки
Серафима Краснова
Тюменских автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки.

Тюменских автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени на месяц запретят большегрузам перемещаться по автомобильным дорогам. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. С 17 апреля по 15 мая вводится временное ограничение движения транспортных средств при осевой нагрузке на любую из осей более 6 тонн по дорогам местного значения.

Тюменских автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, уточнили в администрации.

Добавим, мэрия представила перечень автомобильных дорог общего пользования в Тюмени, на которых вводятся ограничения движения.