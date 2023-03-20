Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Тюменской области 20 марта 2023 года

Ветер изменит направление и станет юго-западным.
Фото: Татьяна Коркина
Облачная погода и слабые порывы ветра до 11 метров в секунду ожидаются в Тюмени в понедельник, 20 марта. Виной тому пришедший в город атмосферный фронт.
Температура воздуха поднимется до минус 1 градуса Цельсия, сообщают синоптики Росгидрометцентра. Согласно прогнозу, временами в Тюмени возможен небольшой снег и мокрый снег.
Ветер изменит направление и станет юго-западным. Северный ветер отступит от региона. К ночи немного похолодает. Столбики термометров опустятся до -4 градусов Цельсия.