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НовостиПроисшествия20 марта 2023 1:04

Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Тюменской области 20 марта 2023 года

Ветер изменит направление и станет юго-западным
Серафима Краснова
Ветер изменит направление и станет юго-западным.

Ветер изменит направление и станет юго-западным.

Фото: Татьяна Коркина

Облачная погода и слабые порывы ветра до 11 метров в секунду ожидаются в Тюмени в понедельник, 20 марта. Виной тому пришедший в город атмосферный фронт.

Температура воздуха поднимется до минус 1 градуса Цельсия, сообщают синоптики Росгидрометцентра. Согласно прогнозу, временами в Тюмени возможен небольшой снег и мокрый снег.

Ветер изменит направление и станет юго-западным. Северный ветер отступит от региона. К ночи немного похолодает. Столбики термометров опустятся до -4 градусов Цельсия.