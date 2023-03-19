В Тюмени за 2022 год родились трое малышей с неизвестным полом

Медицинские специалисты уверяют, что в каждом случае родители сами принимают решение, как воспитывать ребенка. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени в 2022 году родились трое малышей неизвестного пола. Один новорожденный появился на свет с адреногенитальным синдромом, а еще два – с нарушением формирования пола, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области. В текущем году детей с нарушениями не было.

Медицинские специалисты уверяют, что в каждом случае родители сами принимают решение, как воспитывать и лечить ребенка. Многие малыши с таким диагнозом наблюдаются у эндокринологов и урологов. Иногда пациентам требуется хирургическая коррекция.

Отметим, в 2023 году в Тюмени на свет появились почти 2 тысячи малышей. Таким образом, это на 13 новорожденных больше, чем в предыдущем году.