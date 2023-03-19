На улице Семенова в Тюмени неадекватный мужчина выпал из открытого окна четвертого этажа

Мужчина вел себя неадекватно, сильно кричал и махал руками. Фото: Татьяна Коркина

Во дворе многоквартирного дома на улице Николая Семенова,27 под балконом прохожие обнаружили молодого человека. Инцидент произошел в воскресенье, 19 марта 2023 года, в первом часу дня. Пострадавший был полуголый, одет только в плавки.

По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно, сильно кричал и махал руками. На место происшествия вызвали скорую помощь. Тюменца экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

В департаменте здравоохранения Тюменской области не смогли оперативно прокомментировать информацию и характере травм пострадавшего.