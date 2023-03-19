Социальная служба «Мобильное бюро» на базе Социально-реабилитационного центра работает в Омутинском районе

Инициатива получила грантовую Поддержку Фонда поддержки детей Фото: Татьяна Коркина

В Омутинском районе на базе Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних работает социальная служба «Мобильное бюро», рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Власти реализуют проект в рамках комплекса мер Тюменской области «Формула безопасного детства». Инициатива получила грантовую поддержку Фонда поддержки детей. На днях сотрудники отделения приехали в Новозаимскую школу, где провели семинар для преподавателей и классных руководителей на тему «Предупреждение суицида для детей и подростков».

В конце беседы участники пришли к выводу, что необходимо проводить профилактические беседы с подростками.