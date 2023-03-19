Жителям Тюмени рассказали, как возместить расходы на лечение домашнего питомца в ветклинике

Недавно появились сервисы, благодаря которым можно застраховать своих питомцев. Фото: Татьяна Коркина

Жителям Тюмени возместят расходы на ветеринарную клинику и такси. Программа страхования распространяется на многие сферы жизни тюменцев. Недавно появились сервисы, благодаря которым можно застраховать своих питомцев. По словам зоопсихолога Натальи Нечаевой, такие услуги доступны хозяевам животных, у которых есть хронические заболевания, рассказывает «АиФ Тюмень».

- Если есть хронические заболевания у ваших домашних животных, которые периодически обостряются. Также, если вы часто путешествуете вместе с питомцем. Пожилой возраст тоже может стать поводом, застраховать питомца, – заявила специалист Наталья Нечаева.

Примечательно, что город проживания указывать необязательно. Главное, чтобы все понесенные расходы в клинике были документально подтверждены.