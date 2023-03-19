Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 марта 2023 14:13

Жителям Тюмени рассказали, как возместить расходы на лечение домашнего питомца в ветклинике

Недавно появились сервисы, благодаря которым можно застраховать своих питомцев
Серафима Краснова
Недавно появились сервисы, благодаря которым можно застраховать своих питомцев.

Недавно появились сервисы, благодаря которым можно застраховать своих питомцев.

Фото: Татьяна Коркина

Жителям Тюмени возместят расходы на ветеринарную клинику и такси. Программа страхования распространяется на многие сферы жизни тюменцев. Недавно появились сервисы, благодаря которым можно застраховать своих питомцев. По словам зоопсихолога Натальи Нечаевой, такие услуги доступны хозяевам животных, у которых есть хронические заболевания, рассказывает «АиФ Тюмень».

- Если есть хронические заболевания у ваших домашних животных, которые периодически обостряются. Также, если вы часто путешествуете вместе с питомцем. Пожилой возраст тоже может стать поводом, застраховать питомца, – заявила специалист Наталья Нечаева.

Примечательно, что город проживания указывать необязательно. Главное, чтобы все понесенные расходы в клинике были документально подтверждены.