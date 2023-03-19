В Тюмени группа Just Suzie выпустила песню «Якоря» на московском лейбле

Композиция «Якоря» названа самой любимой среди других песен тюменской музыкальной группы. Фото: Виктория Гаврик

Музыкальная группа в Тюмени Just Suzie записала песню на московском лейбле MDR. Полноценный альбом коллектив планирует выпустить к лету 2023 года, сообщила фронтвумен группы Сюзанна Иванова. По словам организатора коллектива, она отправила демоверсию песни в компанию лейбла, когда поняла, что она стоящая, пишет «Тюменская линия».

- Он помогает распространять наши песни. Это мощная юридическая поддержка и помощь в работе, которую могут делать не все артисты и мы в том числе. Это упрощает артистам жизнь, дает возможность попадать в плейлисты, – уточнила Сюзанна Иванова.

Композиция «Якоря» названа самой любимой среди других песен тюменской музыкальной группы. Исполнители попытались вплести в музыку дудук и детский хор. Песня рассказывает про любовь и веру, что так актуально в нынешнее время.