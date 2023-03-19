За 2022 год в Тюменскую область на ПМЖ приехали больше 50 тысяч человек

Почти 7,2 тысяч тюменцев – приехали из стран СНГ Фото: Татьяна Коркина

За 2022 год на постоянные местожительства в Тюменскую область приехали порядка 50 тысяч человек. Такие данные представили в Тюменьстат. Больше 620 приезжих – это жители дальнего Зарубежья, сообщает «Вслух.ру».

За 12 месяцев около 43 тысяч переехавших – это жители из соседних регионов России. Почти 7,2 тысяч тюменцев – приехали из стран СНГ. По сравнению с показателями предыдущего года, миграционный рост населения замедлился. В Тюменскую область в 2021 году приехали 53 тысячи граждан на ПМЖ.

Добавим, за 12 месяцев в регионе появились на свет почти 18 тысяч новорожденных. Примечательно, что в предыдущем году эти цифры составляли 18,5 тысяч детей.