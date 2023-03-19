В тюменском центре «Витязь» школьникам рассказали о подвигах героев страны

Мероприятие было организовано в формате дискуссии. Фото: Татьяна Коркина

В детском центре «Витязь», который расположен в Тюмени, прошла онлайн-встреча, посвященная девятилетней годовщине вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Преподаватели рассказали ребятам о том, что такое патриотизм и мужество.

– Крымская весна - дата, показавшая всему миру добрую волю России, желание народа сохранить свою культуру и историческую правду. Каждый год мы вместе, всей страной отмечаем этот государственный праздник, – уточнил заместитель руководителя учреждения по развитию Светлана Ермакова.

Мероприятие было организовано в формате дискуссии. В ходе диалога педагоги вместе с ребятами вспомнили важные поступки парней, которые совершались во время трагических для Родины событий, а также поведали об ответственности перед страной, пишет «Тюменская область сегодня».